Представлен обновленный ультрабук Chuwi AeroBook Pro

Компания Chuwi анонсировала обновленный 13,3-дюймовый ультрабук AeroBook Pro, который получил цельнометаллический корпус массой 1,26 кг и толщиной 15 мм. Новинку оснастили чипом Intel Core m3-8100Y с графикой Intel UHD Graphics 615, 8 ГБ оперативной и твердотельным накопителем емкостью 256 ГБ, 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080, двумя разъемами USB 3.0, разъемом USB-С, 3,5 мм разъемом для наушников, слотом для карт памяти, аккумулятором ёмкостью 38 мАч, полноразмерной клавиатурой с подсветкой и двухдиапазонным высокоскоростным модулем Wi-Fi. Цена ноутбука составляет 500 долларов, однако 18 июня на AliExpress он будет доступен за 450 долларов.