Представлен одноплатный ПК AAEON UP Xtreme Lite

Компании AAEON и ASUS представили одноплатный ПК UP Xtreme Lite, предназначенный для работы в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и т.д. Новинка характеризуется габаритами 122:120 мм, мобильным процессором Intel Core 8-го поколения (Core i3-8145U, Core i5-8265U или Core i7-8565U), до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 в одном модуле SO-DIMM, стандартным портом SATA 3.0, коннектором М.2 для установки твердотельного модуля формата 2280, двухпортовым сетевым Ethernet-контроллером, опциональным модулем Wi-Fi и сотовым модемом (имеется поддержка 5G), четырьмя портами USB 3.2 Gen2, интерфейсами HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, двумя гнездами для сетевых кабелей совместимостью с Windows 10, Ubuntu 18.04 и Yocto Linux 2.7.