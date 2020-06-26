Представлен одноплатный ПК Axiomtek MIRU130 на APU AMD Ryzen Embedded

Компания Axiomtek представила одноплатный ПК MIRU130, который ориентирован на системы машинного зрения и глубокого обучения. Новинка характеризуется габаритами 244:170 мм, гибридным процессором AMD Ryzen Embedded V1807B или V1605B с графикой AMD Radeon RX Vega, двумя слотами SO-DIMM для оперативной памяти DDR4-2400 (до 16 ГБ), портом SATA 6 Гбит/с, слотом M.2 с интерфейсами SATA, USB 2.0 и PCIe x2, вторым слотом M.2 с PCIe x1 и USB 2.0, выведенными на ножевой разъем PCIe x16 сигналами PCIe x8, четырьмя портами Gigabit Ethernet на контроллерах Realtek RTL8111G, четырьмя USB 3.1 Gen2, тремя RS-232, одним RS-232//422/485, а также интерфейсами DisplayPort и HDMI. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.

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