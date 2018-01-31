Представлен одноплатный компьютер Pine H64

В сети появилась информация об одноплатном компьютере Pine H64 в стиле Raspberry Pi, который подойдет создания устройств Интернета вещей и «умного» дома. Новинка построена на процессоре Allwinner H6, который характеризуется четырьмя вычислительными ядрами ARM Cortex-A53 с поддержкой 64-битных инструкций и частотой до 1,5 ГГц, а также графикой ARM Mali-T720. Процессор поддерживает декодирование видео H265/HEVC в формате 4K@60fps.

Изделие будет предлагаться в версиях с 1, 2 и 3 ГБ оперативной памяти LPDDR3, а в качестве накопителя будет использоваться карта памяти microSD. Также отметим сетевой контроллер Gigabit Ethernet, два порта USB 2.0, порт USB 3.0, интерфейс HDMI 2.0a для вывода изображения, гнездо для сетевого кабеля и стандартный 3,5-миллиметровый аудиоразъём. Цена Pine H64 с 1 ГБ ОЗУ составит 25 долларов. Версии с 2 и 3 ГБ оперативной памяти обойдутся соответственно в 35 и 45 долларов.