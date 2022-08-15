Представлен офисный монитор MSI Pro MP243

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Pro MP243, которая получила 23,8-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920:1080 точек (Full HD). Новинка также характеризуется яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, 100% охватом цветовой палитры sRGB, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, воспроизведением 16,7 млн оттенков, системами Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя, кадровой частотой 75 Гц, временем отклика GtG 5 мс, черной и белой расцветками, 2-Вт стереофоническими динамиками, подставкой с регулировкой угла наклона до 25 градусов, разъемами HDMI 1.4 и DP 1.2a, а также креплением VESA для установки на стену. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.