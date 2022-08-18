Представлен офисный монитор MSI Pro MP273

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделями Pro MP273 и Pro MP273W, которые выполнены в черной и белой расцветках соответственно. Новинки характеризуется 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD, кадровой частотой 75 Гц, временем отклика GtG 5 мс, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, подставкой с возможностью регулировки угла наклона до 25 градусов, креплением VESA для установки на стене, технологиями Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователей, разъемами DisplayPort 1.2a и HDMI 1.4, 3,5-мм разъемом для наушников и 2-Вт динамиками. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.