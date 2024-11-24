Представлен огромный 240-Гц телевизор Changhong 100Q10T Max

Компания Changhong пополнила ассортимент действительно больших телевизоров моделью 100Q10T Max, которая уже появилась в продаже на дебютном китайском рынке по цене в 2650 долларов. Новинка характеризуется 100-дюймовой панелью с технологией XDR Mini LED, разрешением 4K, 510 участками подсветки, частотой обновления 240 Гц, пиковой яркостью 1200 нит, динамической контрастностью 12000000:1, точностью цветопередачи ΔE≤0,79, поддержкой фирменной технологии UMAX, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, 180-Вт акустической системой формата 2,1 с поддержкой пространственного звука и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6. Появится ли телевизор в глобальной продаже, пока не сообщается.