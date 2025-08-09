Представлен пауэрбанк Lenovo ThinkPlus Fluxo 125W

Компания Lenovo объявила о выпуске внешнего аккумулятора ThinkPlus Fluxo 125W, ёмкостью которого составляет 12800 мАч. Новинка характеризуется поддержкой зарядки мощностью до 125 Вт, одним разъемом USB-A для быстрой 30-Вт зарядки, двумя интерфейсами USB-C с поддержкой максимальной 125-Вт зарядки, поддержкой популярных стандартов зарядки QC, PD и других, функцией разрядки малым током для зарядки наушников, фитнес-браслетов и других маломощных гаджетов, поддержкой 45-Вт самозарядки, смарт-экраном, а также корпусом длиной 142 мм и шириной 44 мм. По данным производителя, ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon AI заряжается с 0% до 35% всего за полчаса. Цена пауэрбанка на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 26 долларов.