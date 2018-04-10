Представлен компьютер HP Chromebook x2 под управлением Chrome OS

Представлен планшет HP Chromebook x2 с подсоединяемой клавиатурой. Аппарат оснастили 12,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2400 * 1600 пикселей. Защиту от повреждений обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 4. В основе устройства лежат процессор Intel Core m3 поколения Kaby Lake. Объём оперативной памяти составляет 4 Гб. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10 часов. Портативный компьютер работает под управлением Chrome OS. Предусмотрены два порта USB Type-C, фронтальная камера с 5-мегапиксельным сенсором и тыльная 13-мегапиксельная камера. Старт продаж новинки ожидается в июне по цене 600 долларов США.