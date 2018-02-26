Представлен первый в мире ноутбук с экраном FullView Touch

Huawei MateBook X Pro стал первым ноутбуком с экраном FullView Touch. Аппарат получил 13,9-дюймовый дисплей с разрешением 3000 * 2000 пикселей. Ноутбук построен на платформе Intel Kaby Lake Refresh. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт. В новинке также имеется скрытая 1-мегапиксельная камера, которая выполнена в виде приподнимающегося модуля, который располагается между функциональными клавишами на поле клавиатуры. Предусмотрены интерфейсы USB Type-C, USB 3.0 Type-A и адаптер беспроводной связи 802.11ac. В качестве ОС выступит Windows 10. Стоимость новинки составит около 1500 евро.