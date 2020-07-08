Представлен пылесос HOOVER LANDER LA1200 019

Компания Candy Hoover Russia, подразделение Haier Europe, отвечающее за развитие бренда Hoover в России, сообщает о поступлении в продажу контейнерного пылесоса LA1200 019 новой серии HOOVER LANDER.

Серия HOOVER LANDER представлена двумя моделями: LA1200 019 и LA2000 019 с максимальной мощностью 1200 и 2000 Вт соответственно. Младшая модель уже доступна для покупки в России. Рекомендуемая розничная цена составляет 4 890 рублей. Старт продаж старшей модели в России запланирован на начало 4 квартала 2020 года.

Корпус HOOVER LANDER LA1200 019 выполнен в тёмно-синем цвете с темно-серыми вставками. Контейнер с удобным и гигиеничным способом очистки имеет объем 1,2 литра. В комплект поставки помимо основной универсальной щетки All Floors Lite входит насадка 2-в-1 (щелевая насадка со встроенной щеткой для сбора пыли), которая хранится непосредственно на корпусе пылесоса и всегда под рукой.

За сбор пыли и фильтрацию воздуха отвечает моноциклоническая система, расположенная в контейнере для сбора пыли: оптимизированные воздушные потоки и высокий класс пылеотделения позволяют достичь отличного результата очистки.
Комментарии и отзывы HOOVER LANDER LA1200 019
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