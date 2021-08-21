Представлен планшет ASUS Chromebook Detachable CZ1

Компания ASUS пополнила ассортимент планшетов моделью Chromebook Detachable ZC1, которая превращается в ноутбук посредством присоединяемой клавиатуры с трекпадом. Итак, новинку оснастили новой восьмиядерной платформой MediaTek Kompanio с графикой Mali-G72, 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, поддержкой стилуса, защитой от падений в соответствии со стандартом MIL-STD-810H, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 64 или 128 ГБ флеш-памяти eMMC, одним интерфейсом USB Type-C, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором ёмкостью 27 Втч, адаптером питания мощностью 45 Вт, а также основную и фронтальную камеру разрешением 8 Мп и 2 Мп соответственно. Цена и дата начала продаж планшета будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы ASUS Chromebook Detachable CZ1
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