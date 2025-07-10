Представлен планшет Acer Iconia Tab iM11

Компания Acer пополнила ассортимент планшетов моделью Iconia Tab iM11, которая оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 210 и 270 долларов соответственно. Новинку также оснастили 11,45-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2.2K, максимальной яркостью 450 нит и поддержкой стилуса с технологией In-Cell Touch, предустановленной ОС Android 14, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 Гц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, ОЗУ LPDDR42, флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карты microSD, батареей ёмкостью 7400 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой зарядки, 16-Мп основной камерой автофокусом, 8-Мп селфи-камерой, боковым дактилоскопом, четырьмя динамиками, интерфейсом USB Type-C с обратной зарядкой, 3,5-мм аудиогнездом и модемом 4G LTE.

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