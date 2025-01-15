Представлен планшет Alldocube iPlay 70S

Компания Alldocube пополнила ассортимент планшетов моделью iPlay 70S, которая работает под управлением операционной системы Android 15. Новинка также оснащается 10,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1280 точек и 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB, восьмиядерным процессором Allwinner A733MX-N3X с тактовой частотой до 2 ГГц, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, тыльной камерой на 5 Мп, селфи-камерой разрешением 2 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 15-Вт быстрой зарядки, сразу двумя интерфейсами USB Type-C, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2, а также корпусом толщиной 8,7 мм. Цена и дата начала продаж планшета пока не раскрываются.