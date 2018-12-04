Archos представила планшет Oxygen 101 S с 10,1-дюймовым экраном и батареей на 6000 мАч

Компания Archos выпустила недорогой планшетный компьютер Oxygen 101 S с батареей на 6000 мА.ч. Гаджет наделен 10,1-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1200 пикселей. В основе устройства лежит чипсет MediaTek Helio X20 и 3 Гбайт ОЗУ. Фронтальная камера имеет оптический сенсор на 2 МП. Тыльная камера оснащена модулем на 5 МП. В качестве ОС выступает Android Pie 9.0. Предусмотрены беспроводные адаптеры Bluetooth, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, сканер отпечатков пальцев, симметричный порт USB-C и 4G LTE. Сообщается, что новинка появится в розничной продаже в первом квартале следующего года по цене 149 евро.