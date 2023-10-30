Представлен планшет Blackview Tab 18

Компания Blackview представила планшет Tab 18, который в числе прочего получил 12-дюймовый дисплей с разрешением 2,4K, поддержкой стилуса с 4000 степенями нажатия и сертификацией TUV SUD для заботы о глазах пользователя. Новинка также характеризуется четырьмя динамиками Harman Kardon, предустановленной оболочкой DokeOS_P 4.0 на основе операционной системы Android 13, новым магнитным пером S Pen Gen 2, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с максимальной частотой до 2,2 ГГц и графикой Mali-G57 MP2, до 24 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 8800 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, селфи-камерой на 8 Мп и тыльной камерой разрешением 16 Мп. Продажи планшета стартуют 11 ноября.