Представлен планшет Chuwi HiPad Air

Компания Chuwi пополнила ассортимент планшетов моделью HiPad Air, которая оценена в 170 долларов. Новинку оснастили цельнометаллическим корпусом толщиной 7 мм и массой 480 граммов, 8-ядерным 12-нанометровым процессором Unisoc Tiger T618, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, стереодинамиками, батареей ёмкостью 7500 мАч, 10,3-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой подключаемой клавиатуры, двухдиапазонным Wi-Fi, 5 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, интерфейсом USB-C и предустановленной операционной системой Android 11.

Комментарии и отзывы Chuwi HiPad Air
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