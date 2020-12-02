Представлен планшет Chuwi SurPad

Компания Chuwi выпустила свой очередной планшет SurPad, который можно превратить в ноутбук через подключение док-станции с клавиатурой. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Helio P70 с графикой Mali-G72 MP3 (301 и 1414 баллов в одно- и многоядерном испытаниях в Geekbench, а также 1146 баллов в графическом тесте OpenGL), 4 ГБ оперативной памяти DDR4, 128 ГБ флеш-памяти, 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, возможность ввода посредством стилуса, слотами для двух SIM-карт 4G LTE, приёмником GPS, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч и массой в 542 грамма. Цена и дата начала продаж планшета будут объявлены позже.

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