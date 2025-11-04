Представлен планшет Dasung Not-eReader 078 с E Ink-экраном

Компания Dasung пополнила ассортимент планшетов моделями Dasung Not-eReader 078 и Not-eReader 103, которые получили экраны на основе электронных чернил E Ink. Новинки характеризуются 7,8 и 10,3-дюймовыми панелями с разрешением 1872:1404 точки частотой обновления 50 Гц, что очень высоко для такого рода дисплеев. Планшет также оснастили батареями ёмкостью 3200 мАч и 5000 мАч соответственно, 11-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 662 c тактовой частотой до 2 ГГц, графическим ускорителем Adreno 610, 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

Планшет OPPO Pad 5 оценили в 360 долларов …
Компания OPPO пополнила ассортимент планшетов моделью Pad 5, которая базируется на производительном 3-нан…
Представлена глобальная версия HONOR MagicPad 3…
Компания HONOR выпустила планшет MagicPad 3 за пределы китайского рынка, где аппарат дебютировал почти дв…
Xiaomi представила компактный планшет Pad Mini…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент компактных планшетов моделью Pad Mini, которая основана на топовой …
iPad получит процессор A16 Bionic…
В марте Apple выпустила свой новый базовый iPad с чипом A16 Bionic, но, судя по свежим сообщениям, компан…
Представлен планшет Alldocube Ultra Pad с АКБ на 15000 мАч…
Компания Alldocube пополнила ассортимент планшетов моделью Ultra Pad, главной особенностью которой стала …
Планшет Redmi K Pad выйдет в новой расцветке …
Компания Xiaomi объявила, что 23 октября в Китае стартуют продажи новой версии планшета Redmi K Pad. Аппа…
Планшет Xiaomi Pad 8 Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования планшета Xiaomi Pad 8 Pro…
Представлен планшет Vaio TL12 с 12,6-дюймовым AMOLED-экраном…
Японский производитель Vaio выпустил на бразильский рынок планшет Vaio TL12, который оценен в эквивалент …
Чем порадовать близких на Новый годЧем порадовать близких на Новый год
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучшеОбзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше
Digma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшетDigma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшет
Недорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro EdgeНедорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro Edge
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor