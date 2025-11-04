Представлен планшет Dasung Not-eReader 078 с E Ink-экраном

Компания Dasung пополнила ассортимент планшетов моделями Dasung Not-eReader 078 и Not-eReader 103, которые получили экраны на основе электронных чернил E Ink. Новинки характеризуются 7,8 и 10,3-дюймовыми панелями с разрешением 1872:1404 точки частотой обновления 50 Гц, что очень высоко для такого рода дисплеев. Планшет также оснастили батареями ёмкостью 3200 мАч и 5000 мАч соответственно, 11-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 662 c тактовой частотой до 2 ГГц, графическим ускорителем Adreno 610, 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.