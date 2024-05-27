Представлен планшет Daylight DC-1 на 60-Гц панели Live Paper

Американская компания Daylight Computer пополнила ассортимент планшетов моделью DC-1, которая получила экран Live Paper. Речь идет о ЖК-панели, не излучающей свет, а отражающей его подобно E-Ink-экранам электронных книг. Данный 10,5-дюймовый матовый дисплей может отображать лишь оттенки серого, имеет разрешение 1600:1200 пикселей и частоту обновления 60 Гц, а еще поддерживает пассивные стилусы Wacom.

Планшет также оснащается батареей ёмкостью 8000 мАч, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, стереодинамиками, слотом для карты памяти microSD, комплектным чехлом и стилусом Wacom со сменными наконечниками. Планшет появится в продаже в июле по цене в 730 долларов.
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