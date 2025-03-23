Представлен планшет HONOR Pad X9a

Компания HONOR пополнила ассортимент планшетов моделью Pad X9a, которая работает под управлением фирменной MagicOS 9.0 на базе операционной системы Android 15.

Новинку также оснастили 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 685 с максимальной частотой 2,8 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, 11,5-дюймовым TFT-экраном с разрешение 2508:1504 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 400 нит и поддержкой стилуса, 5-Мп фронтальной и 8-Мп основной камерами, аккумулятором ёмкостью 8300 мАч, поддержкой 35-Вт проводной зарядки, алюминиевым корпусом толщиной 6,77 мм и массой 475 граммов, четырьмя динамиками, а также адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.
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