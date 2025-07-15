Представлен планшет HONOR Tablet GT2 Pro

Компания HONOR объявила о выходе недорогого планшета Tablet GT2 Pro, который основан на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 c тактовой частотой и графическим ускорителем Adreno 750. Новинка также получила 12,2-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3K и кадровой частотой 165 Гц, батарею ёмкостью 10100 мАч, восемь динамиков, корпус толщиной 5,8 мм и массой 580 граммов, 3D-микромотор для тактильной отдачи, графеновую систему охлаждения, а также белой и серебристой расцветками. Планшет появится в продаже на дебютном китайском рынке 28 июля по эквивалентной цене в 350, 375, 420 и 475 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256, 12/256 и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.