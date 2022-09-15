Представлен планшет Honor Pad X8 Lite

Компания Honor объявила о выпуске планшета Pad X8 Lite, который работает под управлением операционной системы Android 12 с фирменной оболочкой MagicUI 6.1. Новинка также характеризуется 9,7-дюймовым экраном с разрешением 1280:800 пикселей, селфи-камерой на 2 Мп, основной камерой разрешением 5 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P22T с частотой до 2,0 ГГц, 32 ГБ встроенной флеш-памяти, стереофоническими динамиками, поддержкой Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.1, интерфейсом USB, аккумулятором ёмкостью 5100 мАч, размерами 240,2:159:7,55 мм и массой 460 граммов.

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