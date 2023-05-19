Представлен планшет Huawei MateBook E 2023

Компания Huawei пополнила ассортимент планшетов моделью MateBook E 2023, которая основана на чипах Intel Core минувшего поколения. Новинку оснастили 10-ядерными процессорами Core i5-1230U или Core i7-1260U, которые не сильно отличаются от нового поколения, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, 12,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, батареей ёмкостью 42 Втч, дополнительным аккумулятором на 10,8 Втч в фирменной клавиатуре и предустановленной операционной системой Windows 11. Цена базовой версии планшета составляет 1070 долларов.