Представлен планшет Huawei MatePad 11,5

Компания Huawei пополнила ассортимент планшетов моделью Huawei MatePad 11.5, которая оценена в Малайзии (страна дебюта) в 320 долларов за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Новинка характеризуется 11,5-дюймовым экраном с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2200:1440 пикселей и соотношением сторон 3:2, неназванной 4-нанометровой однокристальной системой (предполагается, что это Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1), корпусом толщиной 6,85 мм, массой 499 граммов, основной и фронтальной камерами, поддержкой стилуса и чехла-клавиатуры.