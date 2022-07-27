Представлен планшет Huawei MatePad Pro 11

Компания Huawei пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad Pro 11, которая может похвастаться корпусом толщиной всего 5,9 мм и массой 449 граммов.

Новинка характеризуется 11-дюймовым 10-битным OLED-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой 120 Гц, калибровкой цвета (deltaE < 1) и сертификатом Full Care Display 3.0 от TÜV Rheinland, чипсетами Snapdragon 888 или Snapdragon 870, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, модемом 4G, адаптерами Wi-Fi 6 (ax) и Bluetooth 5.2 с AAC и LDAC, разъемом Порт USB-C 3.1 Gen 1, предустановленной ОС HarmonyOS 3.0, шестью динамиками, четырьмя микрофонами, аккумулятором ёмкостью 8300 мАч, поддержкой 66-Вт или 40-Вт зарядки в зависимости от версии, сдвоенной камерой с модулями на 13 Мп и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 16 Мп и новой магнитной смарт-клавиатурой. Цена базовой версии с 8/128 ГБ памяти составляет 480 долларов.