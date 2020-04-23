Представлен планшет Huawei MatePad на чипсете Kirin 810

Компания Huawei пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad, который вполне можно назвать более доступной версией представленного ранее Huawei MatePad Pro. Новинка оснащается 10,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2000:1200 пикселей, фирменной платформой HiSilicon Kirin 810,4 или 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт microSD, 8-Мп фронтальной и 8-Мп основной камерами, четырьмя динамиками Harman/Kardon, поддержкой стилуса стилусом M-Pencil, аккумулятором ёмкостью 7250 мАч и поддержкой зарядки на 18-Вт. Базовая версия без модема LTE с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти обойдется в 270 долларов, топовая версия будет стоить 353 доллара.