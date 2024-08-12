Представлен планшет Infinix XPAD

Компания Infinix пополнила ассортимент планшетов моделью XPAD, которая базируется на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Helio G99 с максимальной частотой 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2. Новинка также оснащается 4 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти соответственно, 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 440 нит, 8-Мп тыльной и 8-Мп фронтальной камерами, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки, четырьмя динамиками, версией с модемом LTE, предустановленной операционной системой Android 14 с поддержкой голосового помощника Folax на базе ChatGPT и металлическим корпусом в черной, синей и золотистой расцветках.