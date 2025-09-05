Представлен планшет Lenovo Idea Tab Plus

Компания Lenovo объявила о выпуске среднебюджетного планшета Idea Tab Plus, который основан на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 6400 с тактовой частотой до 2,5 ГГц. Новинка также оснащается 12,1-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 90 Гц, яркостью 800 нит и поддержкой фирменных стилусов, 8-Мп фронтальной камерой, 13-Мп основной камерой, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 10200 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленной ОС Android 15 и поддержкой функций ИИ. Планшет станет доступен для покупки в октябре по цене от 270 долларов.

Представлены планшеты Acer Iconia A14 и Iconia A16…
Компания Acer объявила о выпуске планшетов Iconia A14 и Iconia A16, которые базируются на восьмиядерной п…
Глобальная версия Redmi K Pad выйдет под брендом Xiaomi …
Китайские источники поделились подробностями о глобальной версии компактного планшета Redmi K Pad, которы…
Планшет HONOR MagicPad mini получит 8-дюймовый экран…
Информатор WHYLAB сообщает, что компания HONOR готовит к выходу компактный планшет флагманского ценового …
Представлен 12-дюймовый планшет TECNO MEGAPAD Pro…
Компания TECNO объявила о выпуске планшета MEGAPAD Pro, который в числе прочего получил множество функций…
Новый iPad Pro получит передовой дисплей от LG…
Информация достаточно надёжных инсайдеров указывает на то, что следующее поколение iPad Pro действительно…
Планшет Acer Iconia X12 оценили в 280 евро…
Компания Acer представила планшет Iconia X12, который основан на 6-нанометровом процессоре MediaTek Helio…
Характеристики Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 раскрыли до релиза…
Планшет Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 оказался в центре внимания за несколько недель до официального релиза благ…
Red Magic Gaming Tablet 3 Pro возглавил рейтинг планшетов An…
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала июльский рейтинг самых мощным Android-планшетов. Первое место с 284…
Недорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro EdgeНедорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro Edge
Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2"
Digma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшетDigma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшет
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучшеОбзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше
Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor