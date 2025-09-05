Представлен планшет Lenovo Idea Tab Plus

Компания Lenovo объявила о выпуске среднебюджетного планшета Idea Tab Plus, который основан на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 6400 с тактовой частотой до 2,5 ГГц. Новинка также оснащается 12,1-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 90 Гц, яркостью 800 нит и поддержкой фирменных стилусов, 8-Мп фронтальной камерой, 13-Мп основной камерой, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 10200 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленной ОС Android 15 и поддержкой функций ИИ. Планшет станет доступен для покупки в октябре по цене от 270 долларов.