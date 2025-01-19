Представлен планшет Lenovo S130 Pad на Intel N100 и Windows 11

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью S130 Pad, которая работает под управлением операционной системы Windows 11. Новинку также оснастили 13-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 3000:2000 точек (формат 3K), пиковой яркостью 420 нит и сертификацией TÜV Rheinland о низком уровне синего света, 4-ядерным 4-поточным процессором Intel N100 с тактовой частотой до 3,4 ГГц, 8 ГБ или 16 ГБ ОЗУ стандарта DDR5, 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, корпусом массой 768 граммов и толщиной 10,7 мм, а также комплектной клавиатурой Smart Magic Keyboard. Планшет уже можно предзаказать на дебютном китайском рынке по цене в 395 и 435 долларов за конфигурации с 8 ГБ/256 ГБ и 16 ГБ/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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