Представлен планшет Lenovo Tab K11 LTE

Компания Lenovo представила планшет Tab K11 LTE, который отличается от выпущенного в начале года Tab K11 поддержкой сотовых сетей 4G и парой других изменений. Новинка также характеризуется 11-дюймовым экраном IPS с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 400 кд/кв.м, 12-нм 8-ядерным процессором MediaTek Helio G88, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4Х и 128 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 7040 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт, фронтальной камерой на 8 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и поддержкой стилуса Lenovo Tab Pen с распознаванием 4096 степеней нажатия. В США планшет оценили в 250 долларов.