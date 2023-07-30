Представлен планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7

Компания Lenovo пополнила ассортимент крупных планшетов моделью Xiaoxin Pad Pro 12.7, которая появится в продаже 10 августа по цене в 225 и 250 долларов за версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также характеризуется металлическим корпусом, 12,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2944:1840 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, яркостью 400 нит, а также поддержкой HDR10 и Dolby Vision, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 870, сверхширокоугольной селфи-камерой на 13 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, поддержкой стилуса, четырьмя динамиками JBL с поддержкой Dolby Atmos, батареей ёмкостью 10200 мАч, поддержкой 20-Вт быстрой зарядки, полнофункциональным разъемом USB-C, адаптером Wi-Fi 6 и модемом для сотовых сетей пятого поколения.