Представлен планшет Lenovo Yoga Tab 13

Компания Lenovo пополнила ассортимент флагманских планшетов моделью Yoga Tab 13, которая появится в продаже в июле по цене от 680 долларов. Новинку оснастили предустановленной ОС Android 11, производительной платформой Snapdragon 870 с частотой до 3,2 ГГц и графикой Adreno 650, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 13-дюймовым экраном с разрешением 2160:1350 пикселей, яркостью 400 кд/м2 и 100% охватом цветовой палитры sRGB, поддержкой Dolby Vision, разъёмом HDMI, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, 8-Мп камерой, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аудиосистемой JBL с четырьмя динамиками, откидной подставкой, размерами 293,35:203,98:6,2–24,9 мм, массой 830 граммов и аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч.

Комментарии и отзывы Lenovo Yoga Tab 13
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