Представлен планшет Microsoft Surface Pro 7 Plus

Компания Microsoft представила планшет Surface Pro 7 Plus, который ориентирован на бизнес-сегмент. Новинка оснащается чипами Intel одиннадцатого поколения Tiger Lake-U (от Core i3-1115G4 до Core i7-1165G7), съёмным твердотельным накопителем до 1 ТБ, до 32 ГБ оперативной памяти, поддержкой LTE в качестве опции (только с CPU Core i5), аккумулятором ёмкостью 50,4 Втч, 12,3-дюймовым экраном PixelSense с разрешением 2736:1824 точек, портами USB Type-C и Type-A, 3,5-мм разъёмом и проприетарным Surface Connect, а также слотом для карт памяти microSDXC в версии без LTE. Планшет появится в продаже 15 января по цене от 900 долларов за базовую версию с Core i3, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ на SSD.