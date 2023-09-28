Представлен планшет Minisforum V3 на AMD Ryzen 8000

Компания Minisforum анонсировала выход планшета Minisforum V3, который будет построен на одном из APU AMD Ryzen 8000 линейки Hawk Point. О чипе пока известно, что его TDP составит 22-28 Вт, а это говорит о принадлежности к мобильной линейке Ryzen 8000U. Что до самих процессоров Hawk Point, то перед нами обновленная линейка Phoenix с теми же ядрами Zen 4, но с обновленной графикой RDNA 3.5. Также сообщается о наличии блока XDNA для работы с ИИ.

Планшет Minisforum V3 также оснастили оперативной памятью DDR5-6400, двумя интерфейсами USB4, слотом для карты памяти SD, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, 14-дюймовым дисплеем с частотой обновления 165 Гц и разрешением QHD+, четырьмя динамиками, дактилоскопическим сенсором, 5-Мп камерой, поддержкой стилуса и батареей ёмкостью более 50 Втч.