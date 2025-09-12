Представлен планшет Motorola Moto Pad 60 NEO

Компания Motorola пополнила ассортимент планшетов моделью Moto Pad 60 NEO, которая может похвастаться поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G. Новинка также характеризуется 11-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 90 Гц, яркостью 500 нит и сертификацией TÜV Rheinland Flicker Free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователя, 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой 2,4 ГГц, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x и 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, тыльной камерой на 8 Мп, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм аудиогнездом, предустановленной ОС Android 15, батареей ёмкостью 7040 мАч, поддержкой 20-Вт проводной быстрой зарядки, защитой от брызг и пыли по стандарту IP52, корпусом толщиной 6,99 мм и массой 480 граммов, а также комплектным стилусом Moto Pen. Планшет станет доступен для покупки на индийском рынке 22 сентября по эквивалентной цене в 205 долларов.

