Представлен планшет OPPO Pad 3

Компания OPPO пополнила ассортимент планшетов моделью Pad 3, которая основана на восьмиядерной платформе MediaTek Dimensity 8350 с тактовой частотой до 3,35 ГГц и графикой Mali-G615 MC6. Новинка также характеризуется 11,6-дюймовым экраном IPS с разрешением 2,8К, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 700 нит, аккумуляторной батареей ёмкостью 9230 мАч, поддержкой 67-Вт проводной быстрой зарядки, 8-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, портом USB3.2 Gen1, габаритами 257,75:189,11:6,29 мм и массой 533 грамма. Планшет оценен в Китае 290, 330, 370 и 470 долларов за конфигурации с 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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