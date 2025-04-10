Представлен планшет OPPO Pad 4 Pro

Компания OPPO объявила о выпуске планшета Pad 4 Pro, который обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 460, 505, 545 и 575 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется флагманским 3-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ стандарта LPDDR5X, встроенной памятью UFS 4.0, 13,2-дюймовым LCD-дисплеем TCL Huaxing с разрешением 3392:2400 точек, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 900 нит, 100% покрытием цветового пространства DCI-P3 и сертификацию TÜV Smart Eye Protection 4.0 о защите зрения, селфи-камерой на 8 Мп, основной камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 12140 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной 5,99 мм, восемью динамиками с сертификацией Hi-Res и комплектной клавиатурой OPPO Smart Touch.