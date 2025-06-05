Представлен планшет OnePlus Pad 3

Дисплей тоже вырос — теперь это 13,2 дюйма, он по-прежнему выполнен по технологии IPS LCD, но теперь это 12-битная панель с поддержкой Dolby Vision HDR, пиковой яркостью до 900 нит, разрешением 2400х3392 пикселя и поддержкой стилуса. Акустическая система тоже получила апгрейд — теперь динамиков восемь (вместо шести у предыдущей модели), что делает мультимедийный опыт ещё более захватывающим. Под стать остальному и аккумулятор, ёмкость которого была увеличена до 12140 мАч, а мощность зарядки выросла до 80 Вт. OnePlus Pad 3 также получил встроенный ИИ от OnePlus на базе Google Gemini и планшет поддерживает бесшовную связь со смартфонами OnePlus — можно синхронизировать видео и изображения, получать уведомления и использовать общий буфер обмена. Интересное решение для тех пользователей, кому нужно действительно большой планшет.