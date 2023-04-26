Представлен планшет Onyx Boox Tab Ultra C

Компания Onyx пополнила ассортимент планшетов моделью Boox Tab Ultra C, которая оснащается 10,3-дюймовым цветным экраном E Ink Kaleido 3 на основе электронных чернил. Новинка характеризуется отображением 4096 цветовых оттенков, плотностью 300 пикселей PPI в черно-белом режиме, 150 ppi в цветном отображении, фронтальной подсветкой, сниженной интенсивностью синего свечения подсветки, основной камерой разрешением 16 Мп с возможностью сканирования и распознавания текста, комплектными стилусом с 4096 уровнями чувствительности и магнитным чехлом, однокристальной системой Qualcomm с восемью ядрами, предустановленной операционной системой Android 11, аккумулятором ёмкостью 6300 мАч, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Планшет появится в продаже 10 мая по цене в 600 долларов.

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