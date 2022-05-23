Представлен планшет Oppo Pad Air

Компания Oppo представила планшет Pad Air, который оценен в Китае в 195 долларов за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Новинка также характеризуется восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 680, 10,36-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2000:1200 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, селфи-камерой на 5 Мп, тыльной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 7100 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, четырьмя 1-Вт громкоговорителями с поддержкой Dolby Atmos, предустановленной оболочкой ColorOS 12.1 for Pad, толщиной 6,94 мм и массой 440 граммов. Вариант с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 225 долларов, с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти – 255 долларов. Старт продаж намечен на 6 июня.

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