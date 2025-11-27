Представлен планшет POCO Pad X1

Компания POCO пополнила ассортимент планшетов моделью Pad X1, которая основана на 4-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, графическим адаптером Adreno 720 и ИИ-движком.

Новинка также характеризуется 11,2-дюймовым экраном с разрешением 3200:2136 точек, кадровой частотой до 144 Гц, яркостью 800 и сертификациями защиты зрения, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 8850 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, интерфейсом USB-C (USB 3.2 Gen 1 до 5 Гбит/с), четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, корпусом толщиной 6,18 мм и массой 500 граммов, а также предустановленной прошивкой HyperOS 2 на базе ОС Android. Цена планшета на глобальном рынке составляет 350 долларов.