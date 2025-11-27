Представлен планшет POCO Pad X1

Компания POCO пополнила ассортимент планшетов моделью Pad X1, которая основана на 4-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, графическим адаптером Adreno 720 и ИИ-движком.

Новинка также характеризуется 11,2-дюймовым экраном с разрешением 3200:2136 точек, кадровой частотой до 144 Гц, яркостью 800 и сертификациями защиты зрения, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 8850 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, интерфейсом USB-C (USB 3.2 Gen 1 до 5 Гбит/с), четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, корпусом толщиной 6,18 мм и массой 500 граммов, а также предустановленной прошивкой HyperOS 2 на базе ОС Android. Цена планшета на глобальном рынке составляет 350 долларов.

Представлен планшет Vivo Pad 5e…
Компания Vivo пополнила ассортимент планшетов моделью Pad 5e, которая основана на производительном 4-нано…
Официально: планшет HONOR MagicPad 3 Pro готов к выходу …
Компания HONOR объявила, что презентация флагманского планшета MagicPad 3 Pro состоится в Китае 15 октябр…
Планшет iQOO Pad 5e показали на рендерах …
Компания iQOO опубликовала изображения планшета Pad 5e, который будет представлен 20 октября. Аппарат пре…
Планшет OnePlus Pad 3R протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования планшета OnePlus Pad 3…
Планшет HUAWEI MatePad Edge оценен в 845 долларов…
Компания HUAWEI пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad Edge, в основе которой лежит 10-ядерный ф…
Планшет Xiaomi Pad Mini выпустят в сентябре…
Компания Xiaomi объявила, что 24 сентября на международном рынке будет представлен планшет Pad Mini. Судя…
Новый планшет Realme засветился в сети …
Компания Realme в базе данных сертификационного ведомства SGS обнаружилось упоминание некого планшета Rea…
Планшет HUAWEI MatePad Edge готов к выходу …
Компания HUAWEI объявила, что 25 ноября в Китае будет представлен планшет MatePad Edge. По данным авторит…
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучшеОбзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше
Digma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшетDigma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшет
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor