Представлен планшет PineNote с экраном E Ink

Сетевые источники сообщают о выходе планшета PineNote, который оценен в 400 долларов. Новинка характеризуется 10,1-дюймовой панелью на основе электронной бумаги E Ink с воспроизведением 16 оттенков серого цвета и разрешением 1404:1872 точки, фронтальной подсветкой с настройкой яркости, четырехъядерной платформой Rockchip RK3566 с частотой до 1,8 ГГц и графикой Arm Mali-G52 2EE, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4, 128 ГБ флеш-памяти eMMC, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, разъемом USB 2.0 Type-C, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, размерами 191,1:232,5:7,4 мм и массой 438 г, поддержкой сенсорного ввода и взаимодействия посредством специального пера распознаванием силы нажатия.