Представлен планшет Redmi Pad 2 Pro

Компания Xiaomi представила планшет Redmi Pad 2 Pro, который обойдется на европейском рынке в 280 евро за базовую версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой до 120 Гц, поддержкой Dolby Vision, технологией Wet Touch и сертификацией низкого уровня синего цвета TÜV Rheinland, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графикой Adreno 810, ОЗУ стандарта LPDDR4X, слотом для карты памяти microSD, селфи-камерой на 8 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 12000 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, а также корпусом толщиной 7,5 мм и массой 610 граммов.