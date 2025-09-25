Представлен планшет Redmi Pad 2 Pro

Компания Xiaomi представила планшет Redmi Pad 2 Pro, который обойдется на европейском рынке в 280 евро за базовую версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой до 120 Гц, поддержкой Dolby Vision, технологией Wet Touch и сертификацией низкого уровня синего цвета TÜV Rheinland, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графикой Adreno 810, ОЗУ стандарта LPDDR4X, слотом для карты памяти microSD, селфи-камерой на 8 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 12000 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, а также корпусом толщиной 7,5 мм и массой 610 граммов.

Планшет Lenovo Xiaoxin Tablet 12.1 оценили в 165 долларов …
Компания Lenovo пополнила ассортимент доступных планшетов моделью Xiaoxin Tablet 12.1, которая основана н…
Планшет Redmi Pad 2 выпустили в России…
Отечественные ритейлеры выпустили в продажу планшеты Redmi Pad 2 и Redmi Pad 2 4G, которые оценены в 16 и…
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra показали на первом рендере …
Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал первое изображение планшета Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, ко…
Представлен компактный планшет Samsung Galaxy Tab A11…
Компания Samsung объявила о выпуске компактного планшета Galaxy Tab A11, который приходит на смену выпуще…
Apple отменила разработку складного iPad…
Согласно информации издания DigiTimes, Apple находится на раннем этапе разработки прототипа складного iPh…
Планет Samsung Galaxy Tab A11 оценили в 145 долларов…
Компания Samsung пополнила ассортимент планшетов моделью Galaxy Tab A11, которая основана на 6-нанометров…
Планшет Lenovo Xiaoxin AI Tablet Pro GT показали на фото …
Компания Lenovo опубликовала фотографии планшета Xiaoxin AI Tablet Pro GT, официальный релиз которого ожи…
Представлен планшет HONOR Tablet GT2 Pro…
Компания HONOR объявила о выходе недорогого планшета Tablet GT2 Pro, который основан на 4-нанометровой од…
Чем порадовать близких на Новый годЧем порадовать близких на Новый год
Digma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшетDigma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшет
Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2"
Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7
Недорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro EdgeНедорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro Edge
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor