Представлен планшет Redmi Pad Pro 5G

Компания Xiaomi пополнила ассортимент планшетов моделью Redmi Pad Pro 5G, которая отличается от ранее выпущенного Redmi Pad Pro только поддержкой мобильной связи. Новинка оценена в 280 и 340 долларов за варианты с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти.

Напомним, что в оснащение планшета также входит 12,1-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2,5K, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 600 нит, защитой глаз Xiaomi Qingshan и сертификацией TÜV Rheinland, 4-нанометровая платформа Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, предустановленная операционная система HyperOS, аккумулятор ёмкостью 10000 мАч, поддержка 33-Вт проводной зарядки, селфи-камера на 8 Мп, основная камера разрешением 8 Мп, четыре динамика, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, три расцветки и металлический корпус толщиной 7,52 мм и массой 571 грамм.
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