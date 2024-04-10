Представлен планшет Redmi Pad Pro

Компания Xiaomi пополнила ассортимент планшетов моделью Redmi Pad Pro, которая оценена в Китае в 210, 220 и 250 долларов за версии с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку также оснастили 12,1-дюймовой LCD-экраном с разрешением 2,5K, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 600 нит, защитой глаз Xiaomi Qingshan и сертификацией TÜV Rheinland, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой HyperOS, батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, селфи-камерой на 8 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, четырьмя динамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, тремя расцветками и металлическим корпусом толщиной 7,52 мм и массой 571 грамм.