Представлен планшет TCL Tab 10 5G

Компания TCL пополнила ассортимент планшетов моделью Tab 10 5G, которая, среди прочего, получила поддержку сотовых сетей пятого поколения. Новинка также характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Kompanio 800T с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G72 MP3 с частотой 800 МГц, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, 10-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, основной камерой на 8 Мп и селфи-камерой разрешением 5 Мп, а также аккумуляторной батареей ёмкостью 8000 мАч. Цена планшета составляет 300 долларов.