Представлен планшет TCL Tab 11 FE

Компания TCL пополнила ассортимент планшетов моделью Tab 11 FE, которая получила 11-дюймовый дисплей с разрешением 1920:1200 точек и максимальной яркостью 400 нит. Новинку также оснастили 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G80 с тактовой частотой до 2 ГГц, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти micro SD, предустановленной ОС Android 14, фронтальной камерой на 5 Мп, тыльной камерой разрешением 8 Мп, корпусом с размерами 253,6:165,4:7,3 мм и массой 480 граммов, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, двумя динамиками, поддержкой Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, а также модемом для сотовой связи 4G LTE. Цена и дата начала продаж планшета будут объявлены позже.