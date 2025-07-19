Представлен планшет Wacom MovinkPad

Компания Wacom, известная своими графическими планшетами, представила планшет под управлением операционной системы Android 14. Новинка оснащается 11,45-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2200:1440 пикселей, яркостью 400 нит и частотой обновления 90 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57MC2, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 7700 мАч, двумя динамиками, двумя микрофонами, 5-Мп основной и 4,7-Мп фронтальной камерами, покрытием экрана с отсутствием бликов и отпечатков пальцев, а также комплектным фирменным стилусом Pro Pen 3. Цена планшета составляет 450 долларов.

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