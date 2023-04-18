Представлен планшет Xiaomi Pad 6 Pro

Компания Xiaomi пополнила ассортимент планшетов флагманской моделью Xiaomi Pad 6 Pro, которая оценена в 365, 410, 450 и 495 долларов за версии с 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку также оснастили производительной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, цельнометаллическим корпусом толщиной 6,51 мм, массой 490 граммов, 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,8К, частотой обновления 144 Гц, поддержкой HDR10 и Dolby Vision, тыльной камерой на 20 Мп, батареей ёмкостью 8600, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой MIUI Pad 14, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, четырьмя динамиками и поддержкой Dolby Atmos. Стандартный Xiaomi Pad 6 отличается лишь IPS-экраном и процессором Snapdragon 870.

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